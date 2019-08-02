  امنية ديالى تكشف هوية ابرز قتلى داعش في ضربة حمرين

2019/08/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى ، الجمعة، هوية ابرز قادة تنظيم داعش والذي قتل بضربة جوية في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الضربة الجوية التي استهدفت مضافة سرية لداعش تحت الارض في عمق تلال حمرين(74كم شمال شرق بعقوبة) مساء يوم […]

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