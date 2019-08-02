الجنابي يتبرع ببناء منزل وتأثيثه لعائلة الطالب حسن معيوف

2019/08/02 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

اعلن النائب زياد الجنابي، الجمعة، تبرعه في بناء منزل كامل وتأثيثه لعائلة الطالب الاول على العراق حسن مع...

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