2019/08/02 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح مالكاً للنادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودي تركي آل الشيخ يستحوذ على نادي ألميريا الإسباني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودي تركي آل الشيخ يستحوذ على نادي ألميريا الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).