المرأة السعودية إلى المطار بلا “محرم”

2019/08/02 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اعتمدت #السعودية رسمياً، تعديلات في نظام وثائق #السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون #الولاية، أو “المحرم” كما يسمى […]

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