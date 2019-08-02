2019/08/02 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالات نفط الوسط تخسر من بنك بيروت اللبناني بنتيجة 6 – 3 ضمن تحضيرات الفريقين لبطولة كأس آسيا للأندية

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