2019/08/02 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال ما يسمى "مساعد والي الجزيرة" في تنظيم "داعش" الاجرامي بعملية امنية غرب الموصل.

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