2019/08/02 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله”، تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف الدمام في السعودية أمس الخميس.وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن الصاروخ “هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى”، مؤكدا أن القوة الصاروخية قادرة على استهداف أي هدف في “دول العدوان” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنصار الله “الحوثيين” تكشف عن “بركان 3” الذي قصف عمق السعودية المركز الخبري الوطني.

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