مجلس ديالى يؤكد ان سبب عدم عودة النازحين لمنازلهم هو لتاخر ملف التعويضات

2019/08/02 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى،اليوم الجمعة، عن العدد الحقيقي لنازحيي احداث حزيران 2014.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في حديث صحفي ،ان” العدد الحقيقي

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