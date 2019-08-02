البدران: تمديد فترة تحديث سجلات الناخبين في كركوك ونينوى

2019/08/02 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تحديث سجل الناخبين في محافظتي نينوى وكركوك.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية رياض البدران في تصريح، ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قرر منح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى حصرا، بدأت من مطلع الشهر الجاري، ولغاية الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، مراعاة منها للظرف الاستثنائي الذي مرت به المحافظتان، وحركة النزوح الداخلي، ولضمان تصويت الناخبين فيهما، بمناطق سكنهم التي نزحوا اليها في تلك المحافظتين.

وطالب البدران، الناخبين النازحين في كركوك ونينوى، إلى تحديث بياناتهم في سجل الناخبين، وفق النظام البايومتري، وإجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم لمن يرغب منهم بالتصويت في مراكز الاقتراع القريبة منه، مؤكدا عدم قدرتهم على التصويت، الا في مراكز الاقتراع الاصلية في المناطق التي نزحوا منها، في حال عدم قيامهم بتغيير مراكز اقتراعهم.

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