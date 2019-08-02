2019/08/02 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم الخميس على موقعه الرسمي، عن تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيس حتى ديسمبر 2022 في صفقة مجانية.وقال ألفيس البالغ 36 عاما في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في “تويتر”: “نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتقال مجاني..



الفيش الى ساو باولو وكالة خطوة برس.

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