ادارة الطلبة تعلن تمسكها بجميع لاعبي الفريق

2019/08/02 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW أعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة تمسكها بجميع لاعبي الفريق الكروي.واكدت ادارة الطلبة لاصحة لمنح الاستغناء لأي من لاعبي الفريق ممن مثل كرة الانيق في الموسم السابق.مشيرة الى ان من يتحدث عن مغادرة عدد من اللاعبين لاصحة له وغير قانوني كوّن اغلب اللاعبين مرتبطين مع النادي بعقود رسمية تمتد

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