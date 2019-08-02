كربلاء تخصص مساحة 7 دونم مجاورة لملعب كربلاء لتوسعة المنشآت الرياضية وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

2019/08/02 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة عن تخصيص ارض بمساحة ٧ دونم مجاورة لملعب كربلاء الدولي لتكون اضافة جديدة ومهمة الى المنشآت الرياضية في المحافظة وبناء ملعب مجاور جديد, مضيفا ان هذا الملعب سيكون بدعم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.وقال نصيف جاسم الخطابي في بيان حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته سيخصص قطعة ارض بمساحة ٧ دونم مجاورة لملعب كربلاء الدولي لتكون اضافة جديدة الى المنشآت الرياضية في المحافظة والتي ستكون ملعب مجاور الى ملعب كربلاء الدولي سيكون متعدد الاستخدامات كالتدريب واستقبال الوفود الرياضية وغيرها من الاستخدامات بما تقتضي الحاجة له خلال البطولات الدولية التي ستجري في المستقبلواضاف ان هذا الملعب سيكون بدعم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) بعد النجاح الذي حققه حفل افتتاح بطولة غرب اسيا وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي اوضح هذا النجاح خلال الاتصال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ومع ممثل الاتحاد العراقي لكرة القدم في كربلاء المقدسة يحيى كريم مشيرا الى ان هذا النجاح جاء من خلال نتيجة الوعي الكامل والانضباط المسؤول للجماهير العراقية عموما والكربلائية خصوصا من خلال التشجيع النظيف وعدم الاخلال بالامن وكذلك التنظيم العال للبطولة كتهيئة الطرق والملعب ايضا

وكالة نون خاص

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