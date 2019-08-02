2019/08/02 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعرب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن رغبته في بقاء زميله البرازيلي نيمار، وذلك في خضم شائعات عن رحيل الأخير عن النادي الباريسي، ورغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة.وقال مبابي عشية مواجهة رين في كأس الأبطال الفرنسية، والمقررة في شينزين الصينية في حديثه للمرة الأولى عن هذا الموضوع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبابي يرغب ببقاء نيمار ويعتذر عن تصريحاته المركز الخبري الوطني.

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