امنية ديالى تكشف هوية ابرز قتلى داعش في ضربة حمرين

2019/08/02 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى ، الجمعة، هوية ابرز قادة تنظيم داعش والذي قتل بضربة جوية في تلال حمري...

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