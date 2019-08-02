محافظ كربلاء يؤكد تأييده لخطبة المرجعية بشأن تنشيط القطاع الخاص

2019/08/02 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

أكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، تأييده لخطبة المرجعية الدينية بشأن تنشيط القطاع الخاص في ال...

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