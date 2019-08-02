2019/08/02 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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السلطات العراقية تصدر تعقيبا بما يخص تزوير جناسٍ و جوازات لـ 11 مواطنا قطريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
نوه مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية يوم الجمعة الى ان اسرة كاملة مؤلفة من 11 شخصا يقيمون في قطر حاو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السلطات العراقية تصدر تعقيبا بما يخص تزوير جناسٍ و جوازات لـ 11 مواطنا قطريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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