السلطات العراقية تصدر تعقيبا بما يخص تزوير جناسٍ و جوازات لـ 11 مواطنا قطريا

2019/08/02 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

نوه مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية يوم الجمعة الى ان اسرة كاملة مؤلفة من 11 شخصا يقيمون في قطر حاو...

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