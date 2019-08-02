2019/08/02 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC وصلت موجة الحر التي حطمت سجلات درجات الحرارة المرتفعة في 5 دول أوروبية قبل أسبوع إلى غرينلاند، ما أدى إلى تسريع ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي.وتعد غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم) إقليم دنماركي بين المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي يتمتع بحكم شبه ذاتي، ويغطي الجليد 82% من سطحه.وقالت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة الحر الأوروبية تصل إلى أبعاد “كارثية”! المركز الخبري الوطني.

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