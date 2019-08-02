الجعفري: وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا

2019/08/02 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الجمعة، أن فترة وقف إطلاق النار في إدلب تعود إلى تصرفات تركيا التي يتوجب عليها سحب القوات وصبر دمشق لن يستمر إلى الأبد.وقال الجعفري في مؤتمره الصحفي في العاصمة الكازاخية نورسلطان “لدينا الصبر والدبلوماسية الكافيين لإعطاء الجانب التركي إمكانية ليؤكد اهتمامه بتنفيذ اتفاقات […]

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