اصابة رئيس اتحاد كرة الصالات في ديالى في حادث سير

2019/08/02 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رئيس اتحاد كرة الصالات في ديالى في حادث سير شرق بعقوبة .وقال مصدر في الشرطة لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان رئيس اتحاد كرة الصالات في ديالى قحطان السلامي تعرض الى حادث سير شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصاباته بجروح بليغة “.واضاف :” ان المصاب ، وهو مدير القاعة الرياضية لمديرية […]

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