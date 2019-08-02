2019/08/02 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC دعت السلطات الإندونيسية بعض سكان جزيرة جاوا التوجه إلى مواقع مرتفعة، تحسبا لوقوع تسونامي، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا بقوة 7 درجات، وقع قبالة جزيرة سومطرة بإندونيسيا الجمعة.وأصدرت الوكالة الإندونيسية لعلوم طبيعة الأرض، تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية، بعد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال قوي يضرب إندونيسيا..وتحذير من تسونامي المركز الخبري الوطني.

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