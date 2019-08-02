2019/08/02 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوضح مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الجمعة، أن اسرة كاملة مؤلفة من 11 شخصاً يقيمون في قطر حاولوا تزوير بطاقات وطنية موحدة وجوازات في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب في بيان، تلقته “كلكامش برس”، أنه “نشر في الأول من آب ٢٠١٩ خبراً عن ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية، واصداره لبطاقات موحدة وجوازات سفر لهم”.

واوضح، أنه “بعد التعمق في التحقيق ومتابعة الاجراءات القانونية في محافظات النجف والبصرة وكركوك والعاصمة بغداد ومفاتحة الجهات المختصة لمعرفة صحة صدور هوية المواطن القطري المتهم بالقضية تبين ان المواطن القطري هو وعائلته مولودون ومقيمون في دولة قطر منذ امد بعيد ومن أم قطرية ولا يحملون الجنسية القطرية”.

وتابع البيان أنه “تبين بانه دفع مبالغ مالية لاصدار بطاقات وطنية وجوازات سفر بوثائق مزورة هو وعائلته المتكونة من 11 فرداً ، وان الاجراءات القانونية سيتم متابعتها لاتمام التحقيق حتى مع الذين يقيمون حالياً في دولة قطر”.

وكان المكتب قد اعلن، أمس الخميس، ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توضح ملابسات اعتقال مواطنين اثنين أحدهما قطري بمطار بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توضح ملابسات اعتقال مواطنين اثنين أحدهما قطري بمطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).