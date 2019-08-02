بعد أزمة ملعب كربلاء.. المحافظ يعلن تخصيص أرض إضافية لبناء ملعب متعدد الاستخدامات

2019/08/02 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، تخصيص أرض بمساحة سبعة دونم ليُبنى عليها ملعب متعدد الاستخدامات مجاور لملعب كربلاء الدولي.

وقال الخطابي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٧ دونم مجاورة لملعب كربلاء الدولي لتكون إضافة جديدة إلى المنشآت الرياضية في المحافظة، والملعب سيكون متعدد الاستخدامات كالتدريب واستقبال الوفود الرياضية وغيرها من الاستخدامات بما تقتضي الحاجة له خلال البطولات الدولية التي ستجري في المستقبل”.

وأضاف أن “الملعب سيكون بدعم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد النجاح الذي حققه حفل افتتاح بطولة غرب اسيا وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي اوضح هذا النجاح خلال الاتصال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ومع ممثل الاتحاد العراقي لكرة القدم في كربلاء يحيى كريم”.

واوضح محافظ كربلاء أن “هذا النجاح جاء من خلال نتيجة الوعي الكامل والانضباط المسؤول للجماهير العراقية عموما والكربلائية خصوصاً من خلال التشجيع النظيف وعدم الاخلال بالامن وكذلك التنظيم العال للبطولة كتهيئة الطرق والملعب ايضاً”.

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