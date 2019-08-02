المنافذ: اتلاف 8 شاحنات محملة ببيض المائدة المستورد

2019/08/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، عن إتلاف شحنة بيض مائدة الممنوع من الأستيراد، من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

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