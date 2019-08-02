2019/08/02 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، عن إتلاف شحنة بيض مائدة الممنوع من الأستيراد، من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: اتلاف 8 شاحنات محملة ببيض المائدة المستورد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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