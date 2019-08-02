2019/08/02 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار، أول حكمة تتولى قيادة مباراة ذكور قوية، وذلك حين تدير لقاء مهما بين ليفربول وتشلسي الإنجليزيين، في كأس السوبر الأوروبي.وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عين الحكمة الفرنسية فرابار لإدارة المباراة، التي ستجرى يوم 14 أغسطس، في مدينة إسطنبول التركية، لتدخل بذلك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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