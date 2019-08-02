إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت الألمانية

2019/08/02 | 17:23

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، باغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال عملية أمنية.

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الجمعة، عن الاطاحة بالمفرزة الجوالة، أبرز أدوات دعم داعش في ثلاث مناطق داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهد الاستخباري وبع

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (2 اب 2019)، القبض على 3 اشخاص سرقوا 4 قاصات من مديرية مرور محافظة نينوى، خلال تواجد تنظيم داعش.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكتب مكافحة سرقة ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الجمعة (02 اب 2019)، القبض على 5 متاجرين بالمواد المخدرة في بغداد بينهم ’’أجنبيان’’.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية است

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