2019/08/02 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، اليوم الجمعة، تمسكها بجميع لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي.

واكدت ادارة الطلبة في بيان تلقت "العهد نيوز، نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانيق يرفض منح الاستغناء عن جميع لاعبيه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانيق يرفض منح الاستغناء عن جميع لاعبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).