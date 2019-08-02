2019/08/02 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقرية الإصلاح
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريحان بانفجار عبوة ناسفة في جلولاء ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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