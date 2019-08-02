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جريحان بانفجار عبوة ناسفة في جلولاء


جريحان بانفجار عبوة ناسفة في جلولاء
2019/08/02 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقرية الإصلاح

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