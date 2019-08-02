الغارديان: السعودية تدفع الملايين لشركة بريطانية لتلميع صورة بن سلمان

2019/08/02 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة الغارديان، على صفحتها الأولى اليوم الجمعة تقريرا لجيم ووترسون، محرر شؤون الإعلام بعنوان “حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على فيسبوك”.وتقول الصحيفة إن شركة “سي تي اف بارتنرز” للدعاية والعلاقات العامة، التي يديرها سير لينتون كروسبي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنت شبكة للتضليل تقدم موادا

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