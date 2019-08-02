2019/08/02 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lJLulMw7O9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظل الرئيس | شقيقة يحيي تدخل دائرة الاتهام) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظل الرئيس | شقيقة يحيي تدخل دائرة الاتهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).