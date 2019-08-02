الكمارك تعلن عن ضبط ثمانِ شاحنات مبردة محملة ببيض المائدة في الشيب

2019/08/02 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أن "مركز كمرك الشيب الحدودي تمكن، اليوم، من ضبط ثمانِ شاحنات مبردة تحتوي على بيض المائدة ممنوع من الاستيراد".وأكدت أنه "تم تخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

انتهى.ص.هـ.ح.

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