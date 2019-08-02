2019/08/02 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الجمعة، أن فترة وقف إطلاق النار في إدلب تعود إلى تصرفات تركيا التي يتوجب عليها سحب القوات وصبر دمشق لن يستمر إلى الأبد.وقال الجعفري في مؤتمره الصحفي في العاصمة الكازاخية نورسلطان “لدينا الصبر والدبلوماسية الكافيين لإعطاء الجانب التركي إمكانية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مندوب سوريا في الأمم المتحدة : وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا المركز الخبري الوطني.

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