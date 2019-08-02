2019/08/02 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت ممثلية سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال برفقة الشيخ حسام الدين البيجاوي معهد أحمد انداك سك لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلاميةفقد تخلل الزيارة المشاركة مع الطلاب في حفل تحفيظ القرآن الكريم, حيث رحب بهم فضيلة الشيخ باي عيسى جوب مسؤول التعليمي في المعهد وأبدى فرحه وسروره بهذه الزيارة الميمونة وقدم تحيته الى سماحة آية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلية المرجع اليعقوبي تزور معهد أحمد أنداك سك لتحفيظ القرآن في السنغال النعيم نيوز.

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