الكشف عن تفاصيل جديدة عن ضبط قيود وهمية واصدار جوازات لـ 11 قطرياً

2019/08/02 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة عن ضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ11 قطرياً في دائرة أحوال الأعظمية.وذكر بيان للمكتب تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه “نشر مكتبنا أمس خبراً عن ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً […]

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