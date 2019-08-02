شرطة الانبار : منع ارتداء البرمودا للحفاظ على الاعراف العشائريـة

2019/08/02 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بررت مديرية شرطة محافظة الانبار قيامها بشن حملة لمنع ارتداء ” البرمودا ” من قبل الشبان ابناء المحافظة ، الى محاربة الظواهر الشاذة التي لا تمت لاعراف العشائر بصلة .وذكرت شرطة المحافظة ، في بيان صحفي ، ان “هنالك شكاوى عديدة من المواطنين حول قيام من يرتدي برمودا بالتحرش بالنساء، وعليه قمنا بمنع ارتدائها، […]

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