رسمياً.. الأموال الدولية لإعمار المناطق المُحررة بإدارة الأمم المتحدة

2019/08/02 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وقعت #الأمم_المتحدة والعراق على مذكرة تفاهم لانشاء صندوق ائتماني يقضي بإدارة الأمم المتحدة للأموال الدولية المقدمة لاعادة إعمار #المناطق #المحررة من تنظيم “#داعش”.#وزير #التخطيط العراقي […]

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