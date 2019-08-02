الشباب والرياضة النيابية تهنئ أسرة بناء الأجسام بفوز مشتاق العزاوي بالميدالية الذهبية

2019/08/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت لجنة الشباب والرياضة النيابية اتحاد بناء الاجسام بأنجازهم الكبير الذي تحقق في بطولة كمال الأجسام التي جرت مؤخراً في مدينة هاربن الصينية.

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