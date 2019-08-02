2019/08/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تقبض على مساعد والي الجزيرة !

الجمعة

02

أب

2019 :

05:44 pm

3

الاستخبارات العسكرية تقبض على ابو عبد الله الجنابي مساعد والي

الجزيرة في صلاح الدينبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة

تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع

لواء المشاة ٦٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في مجمع الحمدانية

غرب الموصل حيث كان الارهابي يشغل منصب مساعد والي الجزيرة في

صلاح الدين .وشارك بعدة عمليات ارهابية ضد قواتنا الأمنية أثناء معارك

التحرير.وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤

إرهاب.و في سياق متصل بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز

شعبة استخبارات الفرقة ١٤مضافة للارهابيين على شكل نفق في منطقة كراو

التابعة لناحية سركلان بقضاء الدبس في كركوك وتضبط بداخله المواد

التالية :- ٥ عبوات ناسفة.- حزام ناسف.- ٢ وصواعق تفجير .- ٢ زي كرديبالإضافة الى بدلات عسكرية وشاحن خلايا طاقة شمسية ومسجل وراديو

وأدوية مختلفة وطباخ وحقائب متنوعة ومعاول ومجارف. وقد تم تدمير المضافة بشكل كامل من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على مساعد والي الجزيرة !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على مساعد والي الجزيرة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).