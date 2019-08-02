2019/08/02 | 17:47

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امانة بغداد تعلن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الامام الجواد عليه السلام

اعلنت امانة بغداد عن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الامام محمد

الجواد عليه السلام بذكرى استشهاده كوادر الامانة في بلدية الكاظمية المقدسة باشرت ومنذ الساعات الاولى

ومع انطلاق مراسم الزيارة بجهد آلي وبشري واكب سير الزيارة وحركة

الزائرين واستمر لعدة ايّام تم خلالها تنظيف وغسل الشوارع بشكل دوري

بالاضافة الى نشر الحاويات الكبيرة والصغيرة ونقل النفايات خارج حدود

المدينة المقدسة وعلى مدار الساعة الحملة شارك فيها اكثر من 1300 عامل وأكثر من 160 الية تخصصية تنوعت

بين كابسة وشافطة وتنكر ماء وغيرها من الاليات امانة بغداد تثمن جهود منظمات المجتمع المدني والقوات الامنية التي

كانت داعمه لجهودها كما وقدمت كل التسهيلات اللازمة لنجاح خطتها

الخدمية

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