2019/08/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع ذكرى اجتياح الكويت.. الخارجية تعلن استمرارها العمل لكشف مصير المفقودين الكويتيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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