2019/08/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت ممثلية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا خلال زيارتها ورشة لطلبة العلوم الدينية في مدرسة خاتم الانبياء ( وهي أول مدرس اسست في بوركينا فاسو) حاضر فيها الشيخ سلام الربيعي ممثل المرجعية الرشيدة”.استهدفت الورشة 70 طالباً وتناولت المهارات والتقنيات الحديثة للتبليغ ونشر علوم الاسلام واهل البيت عليهم السلام لتصحيح الصورة المشوهة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا تقيم ورشة لطلبة العلوم الدينية في مدرسة خاتم الانبياء النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا تقيم ورشة لطلبة العلوم الدينية في مدرسة خاتم الانبياء) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا تقيم ورشة لطلبة العلوم الدينية في مدرسة خاتم الانبياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).