تسجيل 3 مخالفات كمركية وإتلاف لحوم وبيض مستورد

2019/08/02 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن تسجل ثلاث مخالفات كمركية في مركز طريبيل والشيب وام قصر الشمالي.وأوضحت الكمارك تفاصيل المخالفات في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “مركز كمرك ام قصر الشمالي أتلف 3 حاويات حجم ٤٠ قدم محملة بلحوم (جاموس و دجاج) مجمدة مخالفة لشروط الإستيراد وغير […]

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