بالفيديو.. اعتداء على رجل مرور في منطقة الشعب ببغداد

2019/08/02 | 17:55

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بغداد اليوم - متابعة

اثار مقطع فيديوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على رجل مر...





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