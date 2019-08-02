2019/08/02 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حمل قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الجمعة، وزارة التربية مسؤولية تدني الواقع التعليمي في المناطق الغربية داعيا اياها الى ايجاد حلول عاجلة وسريعة للنهوض بالواقع التعليمي الذي يمر بأسوء حالاته .وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان ” مجلس قضاء الرطبة غربي الانبار، يحمل وزارة التربية مسؤولية تدني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام الرطبة: نحمل وزارة التربية مسؤولية تدني نتائج الامتحانات الوزارية في المناطق الغربية المركز الخبري الوطني.

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