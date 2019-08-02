تركيا: رفع أسعار الغاز المنزلي

2019/08/02 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية “EPDK” زيادة سعر الغاز الطبيعي بنسبة 14.97 بالمئة في الوحدات السكنية.وبحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن الإعلام التركي الرسمي، فقد جاءت الزيادة في إطار أسعار بيع الجملة التي أعلنت عنها، أمس الخميس، شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية “BOTAŞ”.

هذا وقد دخلت الزيادة حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم أمس الخميس 1 آب / أغسطس.

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