2019/08/02 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت ممثلية سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال دورة تنموية قرآنية حول قواعد النجاح وأهمية النجاح في حياة الانسان مع الطلاب في مدرسة سبطي الزهراء (ع) في غيجواي” قدم الشيخ حسام الدين البيجاوي الدورة التنموية حول قواعد النجاح وأهمية النجاح في حياة الانسان فقد افتتح حديثه بآية قرآنية ( قد أفلح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلية المرجع اليعقوبي في السنغال تقيم دورة تنموية قرآنية النعيم نيوز.

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