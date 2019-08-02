2019/08/02 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون آمر فوج في اللواء 13 بالحشد الشعبي مبارك بهنام، الجمعة، عن عودة اغلب النازحين الى مناطق سكناهم في سهل نينوى بعد استباب الأمن والاستقرار فيها.وقال بهنام في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "مناطق سهل نينوى التي ينتشر فيها قوات الحشد الشعبي لم تسجل أي حرق أمني منذ عامين ونصف العام"، مبينا أن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن عودة أغلب نازحي سهل نينوى الى مناطق سكناهم) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن عودة أغلب نازحي سهل نينوى الى مناطق سكناهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).