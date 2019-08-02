2019/08/02 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. ماذا قال اهالي سهل نينوى عن تواجد الحشد الشعبي؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحشد الشعبي الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. ماذا قال اهالي سهل نينوى عن تواجد الحشد الشعبي؟) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. ماذا قال اهالي سهل نينوى عن تواجد الحشد الشعبي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).