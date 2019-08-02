بالصور.. اكتمال عقد منتخبات مجموعة اربيل لبطولة غرب آسيا بوصول السعودية

2019/08/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

وصلت الى اربيل منتخبات الكويت والبحرين والسعودية اليوم الجمعة، للمشاركة في بطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا، التي يحتضنها العراق، إذ سبقهم بالوصول منتخب الأردن فجر اليوم.

وكان باستقبال المنتخبات في المطار محافظ اربيل "نوزاد هادي، ورئيس اتحاد كرة القدم السيد عبد الخالق مسعود، وعلي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل ، والقنصل الكويتي احمد عكلة العنزي ،إضافة إلى تواجد عدد كبير من القنوات المحلية .

وبذلك أكتمل عقد فرق المجموعة الثانية التي تنطلق مبارياتها يوم الاحد المقبل بلقاء المنتخب الأردني بنظيره البحريني، تعقبها مباراة الكويت والسعودية.

بغداد اليوم

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على فرق المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا حسين سعيد، اليوم الجمعة، عن دخول الجمهور مجانا الى مباريات فرق المجموعة.

وقال سعيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تقرر أن يكون دخول الجمهور مجانا لمباريات مجموعة

بغداد اليوم- متابعة

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أعلن مدير نادي شهربان الرياضي، في محافظة ديالى، لطيف التميمي، الجمعة (2 آب 2019)، تعرض رئيس اتحاد الكرة المصغرة في المحافظة لحادث سير، ما اسفر عن اصابته بجراح.





وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قحطان السلامي رئي

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