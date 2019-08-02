الكمارك تعلن ضبط شاحنات محملة بمواد ممنوعة الاستيراد في منفذ الشيب

2019/08/02 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة الكمارك العامة، الجمعة، عن

ضبط ثمان شاحنات مبردة تحتوي على بيض المائدة ممنوع من الاستيراد، في مركز كمرك

الشيب الحدودي.

وأكدت الهيأة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أنه “تم ضبط ثمان شاحنات محملة بمادة بيض المادة، اثناء

محاولتها عبور مركز كمرك الشيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام

قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

وأضافت، أن “العملية تأتي هذا ضمن

إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في كافة مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد

المخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد”.

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