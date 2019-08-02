2019/08/02 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهمت مؤسسة فيض الزهراء “عليها السلام” لرعاية الأيتام والفقراء في طويريج كربلاء المقدسة برعاية المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بمساعدة العوائل المتعففة والأيتام مالياً وطبياً وقانونياً وتنموياً مجاناً خلال شهر ذو القعدة” وقال رئيس اللجنة الطبية في مؤسسة فيض الزهراء الدكتور حيدر علي اسماعيل ساهمت لجنتنا بمساعدة الكثير من العوائل على المستوى الطبي والرعاية بهم, …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة فيض الزهراء في كربلاء تساهم في علاج الكثير من العوائل مجاناً النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة فيض الزهراء في كربلاء تساهم في علاج الكثير من العوائل مجاناً) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة فيض الزهراء في كربلاء تساهم في علاج الكثير من العوائل مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).